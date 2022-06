Duplice omicidio, il marito ha confessato: prima ha ucciso la ragazza poi la moglie

Salvatore Montefusco, 68 anni, interrogato oggi dai carabinieri, ha ammesso di aver sparato ripetutamente dapprima alla figlia della moglie, Renata Trandafir di 22 anni, e successivamente alla moglie stessa, Gabriela Trandafir di 47 anni, uccidendole. L'uomo ha ucciso le due donne nella loro casa di Castelfranco con numerosi colpi di arma da fuoco, esplosi con un fucile a canna mozza con matricola abrasa. Lo certifica la procura di Modena guidata dal dottor Luca Masini al termine del lungo interrogatorio di oggi.La Procura spiega che in precedenza la donna aveva presentato denunce-querele nei confronti del coniuge, dapprima per maltrattamenti in famiglia e successivamente per atti persecutori, appropriazione indebita e furto. L'uomo, a sua volta, aveva sporto denuncia nei confronti delle due vittime per maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie nei confronti del coniuge.Sempre nella giornata di domani era calendarizzata la prima udienza davanti al Giudice Civile del Tribunale di Modena per la separazione tra i coniugi.Terminato l'interrogatorio di oggi, l'arrestato è stato portato in carcere, l'accusa è duplici omicidio plriaggravato.