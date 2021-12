Entra nel bagno pubblico e muore, dramma all'ingresso del Policlinico

All'improvviso l'allarme, la corsa di personale medico, poi l'arrivo della Polizia. Si bloccano le porte degli accessi 1 e 3 dell'ospedale. Attimi di panico, poi la notizia. Un uomo di 66 anni, accompagnatore di un congiunto che doveva sottoporsi ad visita medica, e che pochi istanti prima era entrato in bagno, era stato trovato steso a terra, senza vita. Un malore dai primi accertamenti. Nulla da fare. Nonostante l'essere all'interno del luogo di soccorso e di cura per eccellenza. Il protocollo perl'intervento immediato dei rianimatori è stato attivato ma ogni tentativo è stato inutile. e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno.In una nota l'Azienda ospedaliera Policlinico ha fatto sapere che 'la salma ora è a disposizione della famiglia, alla quale l’Azienda Ospedaliero – Universitaria stessa desidera esprimere il proprio cordoglio'

