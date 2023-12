Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ancora un grave incidente sulle strade modenesi la scorsa serata. Intorno alle 20,30, in via Lunga, località Migliarina di Carpi, un'automobile condotta da un uomo di 41 anni (D.C. le iniziali del suo nome), è uscita di strada ribaltandosi. Nell'incidente pare non siano stati coinvolti altri veicoli. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco di Carpi hanno estratto l'uomo dall'abitacolo dell'auto dove era rimasto immobilizzato a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Carpi dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Per i rilievi di legge la Polizia Locale delle Terre d'Argine