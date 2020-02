Finale, blitz carabinieri in Comune: avvisi garanzia a due dipendenti

Blitz questa mattina dei carabinieri in municipio a Finale Emilia. I militari hanno sequestrato documenti e dati relativi alla procedura di manutenzione straordinaria della strada comunale Fruttarola, una strada più volte negli ultimi anni finita nel mirino per essere gravemente dissestata, con limiti di velocità per questo ridottissimi e da tempo oggetto di ripetuti interventi. Sono stati emessi avvisi di garanzia a carico di due dipendenti e delle ditte coinvolte.A darne notizia sui social è lo stesso sindaco'Sarebbero emersi degli elementi che lasciano presupporre potenziali irregolarità, nella assegnazione dell’esecuzione dei lavori e della apertura del cantiere - scrive Palazzi -. L’amministrazione comunale e la giunta è totalmente estranea alla vicenda e siamo a completa disposizione e fiduciosi nell’operato dei carabinieri e della procura di Modena che sicuramente faranno chiarezza'.