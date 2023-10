Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













All’arrivo della pattuglia, giunta immediatamente sul posto, l’uomo in evidente stato di ubriachezza, si è opposto con violenza alle operazioni di controllo, dapprima offendendo e minacciando i carabinieri, per poi riuscire a colpire con un pugno un militare, obbligondo all'uso della forza per immobilizzarlo.Il 39enne è stato arrestato per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L'uomo, dopo una notte trascorsa in caserma, è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.