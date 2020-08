Già libero il clandestino che ha aggredito per rapina donna incinta

Il giudice avrebbe giustificato la decisione di lasciarlo libero ipotizzando una conoscenza tra la vittima e l'aggressore. Fatto sta che la scelta di non procedere con nessun provvedimento restrittivo,nei confronti del 29enne accusato della tentata rapina aggravata dalla violenta aggressione nei confronti di una donna carpigiana incinta scaraventata a terra alle 8 di sera in viale Monte Kosica, nel tentativo di strapparle la borsa, rischia di sollevare non poca indignazione.Un brutto segnale per la vittima che aveva chiesto aiuto e aveva visto la pronta risposta delle forze dell'ordine giunte all'arresto dell'uomo e, ci permettiamo di dirlo, anche per gli stessi militari. Vedere vanificare così il risultato finale del proprio lavoro non deve essere facile nemmeno per loro, per chi quotidianemente passa al setaccio le aree più a rischio della città dove dilaga lo spaccio, la delinquenza e la presenza di stranieri irregolari senza fissa dimora, spesso pronti a tutto per quasi nulla. Nelle consapevolezza che le conseguenze, spesso, valgono la candelaSoggetti pericolosi, come il 29enne tunisino, clandestino, senza identità ufficiale e senza fissa dimora che ieri sera ha aggredito una donna indifesa, in gravidanza, per rubarle la borsetta. Un uomo che grazie alla presenza capillare delle forze di Polizia (in questo caso esercito nelle vicinanze e Carabinieri chiamati dai militari a poca distanza), era stato individuato catturato, arrestato e portato davanti al giudice. Che oggi ha deciso per la sua libertà.Gi.Ga.