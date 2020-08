Donna incinta aggredita, gettata a terra da rapinatore tunisino: preso

Violenta aggressione ai danni di una donna incinta ieri a Modena. Il fatto è avvenuto in viale Monte Kosica ieri sera alle 20. Un tunisino 29enne ha tentato di rapinare una donna incinta carpigiana di 32 anni. L'uomo ha provato a strapparle la borsa, ma la donna ha reagito divincolandosi e cadendo a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il rapinatore, senza bottino, si è così allontanato a piedi verso la stazione dei treni. Fortunatamente nella zona era in transito, nella ordinaria attività di controllo, l'unità dell'esercito strade sicure, richiamata dalla donna che ha raccontato il fatto. I militari hanno avvertito i Carabinieri che in pochi minuti erano sul posto. La descrizione dell'uomo ha consentito loro di individuare l'aggressore sul viale, nei pressi della stazione. Non ha opposto resistenza ed è rimasto sorpreso all'arrivo dei militari che lo hanno bloccato. Si tratta di un nordafricano, irregolare, senza fissa dimora, con precedenti. Portato in carcere deve rispondere di tentatata rapina aggravata dalla violenza.Nel video la dichiarazione del Capitano Francesca Romana Fiorentini, Comandante Nucleo Operativo Radio Mobile Carabinieri di Modena