Giallo in via Gerosa: la donna trovata morta era stata derubata

Inizia a prendere forma dagli accertamenti e nelle indagini coordinate dalla procura che vedono l'azione dei Carabinieri da un lato e Squadra Mobile della polizia di Stato dall'altro, il giallo legato al ritrovamento, la scorsa notte, da parte dei sui genitori, all'interno del suo appartamento di via Gerosa, del cadavere di una 28enne italiana. Sul suo corpo non ci sono segni di violenza. La morte, ad accertarlo sarà la medicina legale, pare legata ad un overdose di droga.E così quello che sembrava in un primo momento un decesso per cause naturali si sposta sul piano delle possibili responsabilità legate a chi potrebbe avere fornito alla giovane l'ultima dose letale.Il caso non si chiude anzi, su quella morte si apre un fascicolo della procura contro ignoti. I Carabinieri appurano che all'interno dell'appartamento mancano oggetti. La donna è stata derubata, forse da chi era con lei, forse poco prima o poco dopo la morte. Scattano indagini anche per il furto, indagini che si incrociano subito nei destini di una coppia di pregiudicati che viene bloccata a bordo di un auto nel corso di un controllo all'alba di oggi, a Modena, da parte della Polizia di Stato. Nulla a che fare con la droga, ma con i furti si. A bordo dell'auto vengono ritrovati oggetti appartenuti proprio alla giovane trovata morta poche ore prima. I due vengono indagati per ricettazione. Non ci sono altri elementi che possano collegarli con la morte della ragazza. Potrebbero essere gli stessi che nel corso della settimana si erano resi protagonisti in pericolose scorribande a bordo di un doblò, di numerosi furti tra cui quello di un auto ad una 79 enne e quello di uno scippo ad una 69enne. Ma questa è un altra storia.Dal loro interrogatorio potrebbero emergere importanti dettagli per ricostruire persone e situazioni che hanno accompagnato le ultime ore di vita della giovane e dare altra luce a quello che ad ora rimane un giallo.