È la Polizia di Stato che ieri sera, intorno alle 20:30, ancora una volta si è trovata di fronte all'ennesimo fatto di sangue che ha coinvolto un ragazzo. Uno dei tanti tra gruppi di stranieri che alla sera si trova a frequentare l'area dello spaccio all'interno dell'ovale del parco Novi Sad.Da qui alcuni ragazzi hanno dato l'allarme per un ragazzo che aveva bisogno di soccorso. Colpito presumibilmente da un coccio di bottiglia alla gola al termine a quanto pare di una rissa.Sanguinava copiosamente a terra con una ferita che poteva essere mortale ma fortunatamente non si è dimostrata tale.L'arrivo della Squadra Volante e del 118 in pochi minuti ha salvato la vita al ragazzo trasportato all'ospedale di Baggiovara dove non correrebbe pericolo di vita.Le indagini sono scattate da subito alla ricerca dell'aggressore che si era subito allontanato. Le numerose telecamere di videosorveglianza sia nei pressi della tribuna sia nell'intera zona del parco potrebbero aiutare le indagini far giungere presto alla sua individuazione.