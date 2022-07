Incendio all'area trattamento rifiuti di Modena

Incendio questa sera intorno alle 19.40 nell'area trattamento rifiuti di via Caruso a Modena. In fiamme rifiuti, prevalentemente di natura cartacea, depositati sotto una tettoia.L'impianto automatico di spegnimento a pioggia si è attivato e ha contenuto efficacemente le fiamme poi poste rapidamente sotto controllo dai Vigili del fuoco accorsi sul posto. In corso le ultime operazioni di minuto spegnimento con il supporto degli operatori dell'azienda rifiuti con pale meccaniche.

