Incendio in via Respighi: persone evacuate, nessun ferito

Ai Vigili del Fuoco ci sono volute diverse ore per spegnere l'incendio divampato questa mattina, intorno alle 6,40 all'interno dei locali posti al terzo piano di una palazzina in via Respighi 243 a Modena. Sembra esclusa l'ipotesi del dolo. Le fiamme sarebbero scaturite per cause accidentali all'interno dei locali, in quel momento senza nessuno all'interno, al terzo piano dell'edificio. I piani inferiori, abitati, sono stati evacuati. Non si registrano feriti.