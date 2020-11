Investe ragazzo sulle strisce e scappa, ma le telecamere lo incastrano

Il ragazzo travolto, residente a Fiorano, è ancora ricoverato all'ospedale di Baggiovara dopo i traumi e le ferite riportate nell'impatto con un auto che la sera del 21 novembre scorso lo ha travolto mentre attraversava via Statale sulle strisce pedonali. Ma la persona alla guida dell'auto che dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri avrebbe proceduto a velocità sostenuta, non si è fermata a soccorrere il giovane travolto, dandosi alla fuga. Un gesto di irresponsabilità che gli costerà caro. A breve. Gli stessi Carabinieri sarebbero già sulle sue tracce, dopo averlo identificato grazie alle immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza che avrebbe filmato esattamente quel passaggio pedonale nel momento dell'incidente. La persona dovrà rispondere anche del grave reato di omissione di soccorso.

