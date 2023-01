Mafia, arrestato Matteo Messina Denaro, latitante da trenta anni

I carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione SiciliaSecondo le prime informazioni, Denaro è stato arrestato all'interno di una struttura sanitaria a Palermo dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche. La struttura in questione, secondo quanto siapprende, sarebbe la clinica Maddalena di Palermo.Matteo Messina Denaro si era recato nella clinica privata dove è stato arrestato 'per sottoporsi a terapie'. Lo dice il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto dopo l'arresto del boss compiuto dagli uomini del raggruppamento speciale assieme a quelli del Gis e dei comandi territoriali.per l'arresto di Matteo Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la magistratura.il superboss della Mafia catturato questa mattina a Palermo dopo 30 anni di latitanza. 'All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia.. Il Governo - prosegue il presidente Meloni - assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo, la difesa del carcere ostativo, ha riguardato proprio questa materia'.