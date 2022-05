Malore improvviso, muore ragazza di 21 anni di Scandiano

Tragedia a Scandiano di Reggio Emilia. È morta, uccisa da un malore improvviso, dopo due giorni di coma, Irene Montruccoli di appena 21 anni. Viveva nella frazione di Arceto con la sua famiglia ed era molto conosciuta e stimata in paese.Subito dopo il malore, venerdì scorso, la ragazza era stata trasportata in gravi condizioni a bordo dell'elisoccorso all’ospedale di Parma, dove è rimasta in stato di coma per due giorni. Purtroppo oggi è deceduta.'Eri e sarai sempre la più bella, la più intelligente, la più buona e la più forte tra noi due e tra tutti gli altri – ha scritto la sorella maggiore Ilaria sul suo profilo Instagram–. Rimarrai per sempre con me mio angelo, dentro il mio cuore e dentro la mia anima. Custodiscimi e custodisciti. So che puoi sentirmi, il nostro legame andava oltre ogni cosa. La tua sorellona'.