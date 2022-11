Malore improvviso nel suo ristorante, muore chef di 48 anni

Delaini è crollato a terra privo di sensi nel suo ristorante mentre venerdì mattina stava preparando la sala in attesa dei clienti

Tragedia in provincia di Brescia. Lo chef Marco Delaini di 48 anni, titolare della Trattoria Fornico di Gargnano, è morto a causa di un malore improvviso. Delaini è crollato a terra privo di sensi nel suo ristorante mentre venerdì mattina stava preparando la sala in attesa dei clienti. Inutili i soccorsi giunti sul posto: l'uomo non si è più ripreso.



I familiari e gli amici hanno lanciato in suo ricordo una raccolta fondi sulla piattaforma online Go Fund Me per lasciare 'un segno tangibile nel luogo da lui tanto amato e vissuto: l’oratorio di Pieve di Tremosine. Siamo certi che Marco avrebbe voluto continuasse ad essere il centro di una comunità unita, attiva e solidale'.

Lascia la moglie e due figli. I funerali si svolgeranno in Pieve di Tremosine oggi alle 15.





