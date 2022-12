Modena, giravano con una mazza da baseball in auto: 2 denunciati

Il passeggero è risultato irregolare: avviate le procedure di espulsione

Nella tarda serata del 12 dicembre, i carabinieri di Modena hanno fermato e controllato un’autovettura sospetta in transito nella zona est della città. Nel corso del controllo, sotto il sedile è stata trovata una mazza di legno artigianale da baseball, della lunghezza di 48 centimetri, e il passeggero è risultato irregolare nel territorio dello Stato.



Il proprietario e conducente del veicolo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di strumenti atti ad offendere e il passeggero segnalato per soggiorno illegale nel territorio dello Stato e avviato alle procedure di espulsione.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.