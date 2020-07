Modena, incendio alla Fattoria Hombre: in fiamme decine di rotoballe

Un incendio di notevoli dimensioni è divampato nella azienda agricola Fattoria Hombre, in via Corletto Sud a Modena. Al momento sono impegnate tre squadre con sette mezzi e non si registrano feriti. Le fiamme hanno coinvolto diverse rotoballe, ma non hanno intaccato le stalle e il bestiame. La storica azienda agricola nelle campagne a ovest della città come noto è specializzata nella produzione di Parmigiano Reggiano.