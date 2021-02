Modena: tentato omicidio davanti alla stazione dei treni

Fendenti che avrebbero potuto uccidere. Quelli che sarebbero stati inferti da un 49enne italiano, con precedenti, nei confronti di un cittadino ghanese di 27 anni, al termine di una lite finita nel sangue, ieri sera, in piazza Dante, davanti alla stazione ferroviaria di Modena. Gli agenti della Squadra Volante di Modena, allertati dalla collutazione sono arrivati quando i due erano ancora presenti. La scena presentava un uomo ferito in varie parti del corpo da arma da taglio. Sul posto anche l'aggressore. Il primo all'ospedale, il secondo fermato e portato in cella di sicurezza. In attesa della decisione della Procura che questa mattina, attraverso la Drssa De Santis ha chiesto la convalida dell'arresto a seguito degli elementi raccolti dalla Polizia di Stato sul luogo della lite. Indagini sono in corso per chiarirne il movente.Ulteriori dettagli sull'accaduto saranno resi noti dalla Polizia nelle prossime ore