Modena, tragedia in via Emilia Est: muore motociclista di 26 anni

Tragedia poco fa in via Emilia Est all'altezza della Farmacia del Pozzo. Un giovane motociclista di 26 anni è morto dopo un impatto con una Peugeot 206 condotta da un uomo di 71 anni. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Il tratto di via Emilia est da via Cucchiari a via del Pozzo è stato chiuso. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare il giovane. In sella alla moto, una Ducati, insieme alla vittima, vi era una ragazza che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.