Ottantenne di San Felice esce di strada e muore nel canale

Pare non si sia reso conto della brusca curva che in via Vallicella, a Massa Finalese, la strada compie per affiancare il canale dove la sua auto, una Polo Grigia è finita dopo avere infranto le barriere di protezione. Intorno alle ore 18, l'uomo alla guida, un 80enne residente a San Felice sul Panaro, è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo dell'auto che piano piano è sprofondata nell'acqua alta alcuni metri in quel punto, anche a seguito delle ultime abbondanti precipitazioni. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'arrivo del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, allertati subito da alcune persone che avevano assistito alla scena. L'auto è state recuperata poco dal sollevatore della gru dei Vigili del Fuoco fatta arrivare sul posto.