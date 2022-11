No vax, imbrattata la sede del Liceo Fanti di Carpi

No vax in azione al Liceo Fanti di Carpi. Il gruppo ViVi, responsabile di altri blitz clamorosi presso sede di sindacati, agenzia delle entrate e luoghi pubblici, ha imbrattato la facciata della scuola con scritte contro il vaccino e con il simbolo enorme del movimento di protesta. I primi a denunciare il fatto sono stati gli studenti che questa mattina si sono recati a scuola. Anche su questo episodio, come su quelli passati, indagano le forze dell'ordine anche se sinora non si è arrivati alla individuazione dei colpevoli.'Non voglio entrare nel merito del “messaggio delirante” scritto da questi vandali, ma esprimere la più ferma e dura condanna verso l’atto compiuto questa notte ai danni del Liceo M. fanti di Carpi. Non è vandalizzando edifici pubblici che si da maggiore forza alle proprie idee o convinzioni - afferma il sindaco di Carpi Bellelli -. Mi auguro che gli autori siano identificati il prima possibile e che tra le diverse pene e sanzioni suggerisco ci sia anche quella di obbligarli a ripitturare la scuola'.