Omicidio Gozzoli a Formigine, catturato a Wembley il secondo rumeno

Il giovane è gravemente indiziato, in concorso con l’altro connazionale già rintracciato ed arrestato in Romania il 24 aprile e consegnato all’Italia il 17 maggio , dei delitti di omicidio volontario, rapina aggravata ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento in pregiudizio di Alessandro Gozzoli.I due, dal giorno 11 marzo, erano fuggiti dall’Italia dividendosi e rendendosi irreperibili.Nel corso di uno dei servizi di osservazione appositamente predisposti nella mattinata di ieri dalla Polizia inglese lungo una strada urbana nella zona segnalata, il giovane è stato individuato e tratto in arresto. Sono state già avviate le procedure previste per l’estradizione dell’indagato e la consegna alle Autorità italiane.