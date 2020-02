Pavullo, donna sfrattata aggredisce Carabinieri e mette a soqquadro caserma: arrestata

Era uscita da soli tre giorni dal carcere, dove era finita per stalking nei confronti dei condomini dello stabile in cui abitava e dal quale era stata sfrattata e per furto di energia elettrica. La protagonista della vicenda, una donna di 37 anni, marocchina, domiciliata a Pavullo. s i è recata alla locale stazione dei Carabinieri per avere informazioni sulla sua procedura di sfratto, risalente ad un anno fa. Ma poco dopo la richiesta di chiarimenti è sfociata in uno sfogo violento nei confronti dei militari, obbligati, per la gravità dei gesti commessi, ad arrestarla.L'episodio, reso noto dai Carabinieri, si è verificato ieri sera, poco dopo le ore 20. La donna, già nota alle forze dell'ordine per le accuse che l'avevano portata in carcere, è andata in escandescenza. Non si è limitata ad aggredire fisicamente i militari, ma li ha minacciati e ha preso a calci una porta ed una parete di un ufficio del comando, arrecando diversi danni. I militari, dopo breve colluttazione che è costata loro alcune contusioni, sono riusciti ad immobilizzarla e trarla in arresto. Ha trascorso la notte in cella di sicurezza e questa mattina è stata condotta davanti al giudice e processata per direttissima. Per lei è stato convalidato l'arresto. Per i due Carabinieri aggrediti la prognosi è rispettivamente di 28 giorni per la rottura di una scapola e di 7 giorni per il maresciallo Varese, a seguito di una ferita lacero-contusa. I due sono stati raggiunti telefonicamente dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena, Colonnello Marco Pucciatti, che ha espresso loro solidarietà, vicinanza e auguri di pronta guarigione.