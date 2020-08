Picchia moglie spezzandole tibia, costole e dita: arrestato tunisino

Ieri la polizia ha arrestato un tunisino di 27 anni, residente a Modena, per aver percosso, insultato, umiliato e minacciato di morte la moglie. Lo straniero tra settembre 2019 e luglio 2020 ha costantemente inferto violenze fisiche e psicologiche nei confronti della convivente. La donna oltre ad essere stata sottoposta costantemente a prevaricazioni di ogni tipo è stata anche percossa in diverse occasioni con calci e pugni che le hanno provocato anche la frattura della tibia, trauma toracico con frattura della settima e ottava costola, frattura del dito del piede destro e alla mano sinistra, tutti refertati con prognosi di 30 giorni. Non solo, il tunisino quotidianamente minacciava di morte la compagna con un coltello, al fine di avere il totale controllo sulla stessa.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.