Presa a bastonate da straniero fuori controllo, ferita ma salva

La direzione è opposta alla mia. Io accelero il passo sperando che si sia già allontanato. Mi giro e lo vedo di spalle dirigersi verso la ex manifattura. Già a distanza di diversi metri. Continua ad essere agitato e a dire frasi senza senso. Proseguo in direzione opposta ma dopo pochi istanti lo sento che inveisce contro di me, con la stessa frase. Non faccio in tempo a girarmi che me lo ritrovo vicino, a pochi metri. Con violenza mi colpisce alla testa con quel bastone di legno che ha in mano, appuntito a un lato. Senza motivo. Non ha chiesto soldi né nulla altro'.



La donna è sotto shock, vede il sangue che dalla testa le scende sulla maglietta, si accascia a terra ma ha la lucidità di riuscire subito a chiamare il marito e i soccorsi, mentre l'aggressore si allontana verso il parco Novi Sad.



In pochi minuti i soccorsi sono sul posto. 'Ringrazio gli operatori sanitari del 118 per la tempestività e la professionalità e i Carabinieri per il pronto intervento e per il sostegno dato. Questa mattina ho presentato loro denuncia. Avevo paura che quell'individuo l'avesse fatta franca, e fosse ancora in giro, ma pare non sia così. Spero davvero che certe persone non rimangano libere di circolare. Purtroppo Modena è diventata invivibile e pericolosa a causa di queste persone fuori controllo. Vivo in quella zona, convivo con la mia famiglia a contatto con lo spaccio, il degrado e la delinquenza che gravita nell'area della stazione dei treni, ma non avrei pensato potesse succedere una cosa simile. Non si può continuare a vivere così, con il rischio di essere aggrediti in pieno giorno mentre si cammina. Spero davvero che la mia storia, resa pubblica, contribuisca a smuovere le cose affinché siano presi provvedimenti efficaci per prevenire altri casi come il mio'.



Gianni Galeotti