Prima litigano poi feriscono quattro poliziotti: arrestati

Sono entrambi pregiudicati per reati reati legati alla droga ma con aggraventi legati alla violenza e alla resistenza a pubblico ufficiale ma uno di loro, un quarantenne residente a Modena, era evaso dagli arresti domiciliari. Alle ore 22, era sceso in strada, in via San Giovanni Bosco per incontrare un 40enne, anch'egli italiano, residente a Modena. Per cause sconosciute tra i due è sorta una lite prima verbale e poi fisica, che ha richiamato l'attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato il 113. In pochi minuti una Volante è arrivata sul posto, individuando i due. La situazione sembrava tranquilla quando uno di loro, il 40enne evaso, si è dato alla fuga ma braccato dagli agenti gli ha aggrediti con calci pugni uno verso uno ed una testata verso l'altro. Prognosi rispettivamente di sette e dieci giorni. Nel frattempo, il secondo pregiudicato, ha reagito all'arrivo di una seconda volante, scagliandosi anch'egli contro i poliziotti, in totale stato di escandescenza, provocando a loro volta diverse contusioni agli agenti che hanno dovuto ricorrere allo spray urticante per immobilizzarlo. Sono stati processati per direttissima e tradotti in carcere, con l'accusa di lezioni e restistenza a pubblico ufficiale.