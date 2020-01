Rapina a mano armata in studio consulenza: una donna ferita

Momenti di concitazione e paura, questa mattina, in viale e Trieste a Modena, nell'agenzia di consulenza specializzata in ricerca di personale, gestita da una coppia di coniugi. Aggrediti da due rapinatori entrati nello studio intorno alle 11,30. Armati di pistola hanno fatto inginocchiare i due e li hanno minacciati di farsi consegnare denaro contante. Poco, a disposizione dei due, se non quello normalmente contenuto nella borsa. Elemento che ha fatto innervosire i due, convinti forse si essere una agenzia bancaria e non di consulenza sul lavoro. Fatto sta che i due rapinatori si sono innervositi e uno di loro ha colpito la donna alla nuca con il calcio della pistola, ferendola. Poi si sono avventati sulla sua borsa rubando il contenuto per poi strapparle l'oro ed i preziosi che in quel momento aveva addosso. Compresa una collana e la fede, per poi darsi alla fuga a bordo di un auto. L'allarme è stato dato pochi istanti dopo. La Polizia di Stato ha inviato sul posto anche il personale della Polizia Scientifica. Indagini in corso, supportate non solo dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, numerose sulla via, sia a servizio della locale filiale del Monte dei Paschi di Siena sia del garage Ferrari.