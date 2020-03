Rivolta nel carcere di Modena, un detenuto è morto

E' morto un detenuto durante la rivolta di oggi pomeriggio nel carcere di Modena. Sono ancora in corso indagini per ricostruire i dettagli di una rivolta legato alla protesta dei detenuti per questioni legate alla protezione dal Coronavirus e allo stop dei colloqui con i familiari.Oggi proteste analoghe e manifestazioni anche nei penitenziari di Frosinone, Poggioreale e, soprattutto, Pavia dove i carcerati hanno preso in ostaggio due agenti della polizia penitenziaria.