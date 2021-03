Modena, due camion distrutti da un rogo nella notte

Vigili del Fuoco al lavoro per alcune ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area cortiliva e gli edifici di una azienda con sede in via Dragatori, nella zona industriale nord di Modena. Cause in corso di accertamento per il rogo che ha distrutto le motrici di due camion con rimorchio per il trasporto di auto, ma vista la particolarità del rogo non si esclude l'origine dolosa. L'allarme ai Vigili del Fuoco è scattato alle 23,40. Quando le unità sono giunte sul posto i due mezzi erano avvolti dalle fiamme con le cabine distrutte. L'intervento ha permesso di evitare possibili esplosioni e il propagarsi delle fiamme ad altre strutture e beni dell'azienda. Il rogo non ha provocato feriti. Sul caso indagano i Carabinieri