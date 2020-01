Ruba contanti a una 87enne, condannata 40enne sinti

E stata condannata a 3 anni un mese e dieci giorni di reclusione, agli arresti domiciliari, la 40enne di origine Sinti, rea confessa del furto di contante dalla borsa di una anziana 87enne circuita in strada e convinta a farsi seguire nel suo appartamento di via Buozzi dove il nipote della donna aveva installato telecamere per controllare l'anziana. Il fatto risale al marzo dello scorso anno.Grazie alle foto e al video pubblicato in rete i carabinieri sono riusciti a risalire alla ladra truffatrice che aveva derubato la donna. Magro il bottino, 5 euro ma sufficiente a fare scattare la denuncia di furto e truffa. Vistasi scoperta la donna ha deciso di confessare, chiedendo scusa e, tramite il suo avvocato, di essere processata con rito abbreviato. Oggi l'udienza in tribunale e la sentenza aggravata nella pena a tre anni per alcuni precedenti per furto. La donna, da sette mesi agli arresti domiciliari continuerà a scontare la pena monitorata da braccialetto elettronico