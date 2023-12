Sassuolo, Finanza scopre evasione milionaria nel settore immobiliare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I controlli più rilevanti sono stati condotti dai militari della Compagnia di Sassuolo, sia con riferimento al settore delle compravendite di immobili e dei servizi connessi, sia in relazione alla concessione in locazione di appartamenti.Mediante l’esecuzione di una verifica fiscale nei confronti di una agenzia immobiliare ubicata a Sassuolo, è stato portato alla luce, anche attraverso l’audizione di oltre 150 clienti, un collaudato sistema in virtù del quale solo una minima parte della reale provvigione corrisposta – che poteva arrivare al 10% del valore dell’immobile – era oggetto di fatturazione, mentre il resto veniva pagata in contanti e “in nero”.

L’elevato numero di compravendite intermediate dall’agenzia hanno generato, dal 2017 ad oggi, ricavi non dichiarati per oltre 1,1 milioni di euro e Iva evasa di circa 250mila euro.



Altri controlli hanno riguardato due imprese, attive una a Sassuolo e l’altra a Fiorano, che cedevano in affitto i propri immobili o anche soltanto singole camere di appartamenti in completa evasione d’imposta. Gli affittuari, sia italiani che stranieri, erano solitamente persone che, avendo trovato un impiego in una delle imprese operanti nel distretto ceramico, avevano la necessità di reperire in tempi brevi una sistemazione alloggiativa, così dovendo cedere a offerte irregolari caratterizzate da canoni elevati e condizioni non favorevoli. Le attività ispettive eseguite dai militari della Compagnia di Sassuolo hanno consentito di ricostruire complessivamente ricavi non dichiarati per oltre 330mila euro, oltre a Iva evasa di circa 30mila euro.