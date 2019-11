Tentato omicidio a Sassuolo: accoltellato un 27enne

Tentato omicidio ieri sera alle 20 in via Mazzini a Sassuolo. Una lite in casa tra un italiano e un ucraino è sfociata nell'accoltellamento all'addome del 27enne italiano. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Baggiovara, operato ieri sera, ora è in terapia intensiva. Lo straniero sarebbe stato arrestato per tentato omicidio.