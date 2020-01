Tragedia a Fanano, 66enne muore travolto da un tronco

Tragedia oggi pomeriggio a Fanano. Un uomo di 66 anni è stato travolto e ucciso da un tronco durante la potatura di piante in un terreno di sua proprietà. Il personale del 118, accorso immediatamente, non ha potuto che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della di Fanano per il sopralluogo e per gli accertamenti.