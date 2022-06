Tragedia a Pavullo: 22enne di Formigine muore nelle acque del torrente Scoltenna

Tragedia oggi pomeriggio a Pavullo. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 17.30 in prossimita del ponte di Olina dove era stato richiesto soccorso per un ragazzo che dopo essersi tuffati, non riemergeva dalle acque del torrente Scoltenna. Dopo le ricerche effettuate anche con sommozzatori ed elicottero reparto volo dei Vigili del fuoco di Bologna è stato rinvenuto il corpo privo di vita del giovane. La vittima è un ragazzo di 22 anni di Formigine. Non si esclude che la causa del decesso sia da collegare a un malore o al possibile urto conto una roccia.Il ragazzo era in compagnia di un gruppo di amici. Sul posto i Carabinieri di