'La società Vipers Modena ha appreso con sgomento della scomparsa di Ruben Biskupec, giocatore giallo-blu nel 2021, anno dello scudetto di Seconda Divisione - si legge in una nota della società di rugby nella quale militava -. Ruben si trovava in Olanda per motivi di studio e ancora non sono chiare le ragioni per le quali ha perso la vita, con la Magistratura olandese che sta indagando e la famiglia che è partita da Modena per provare a dare una spiegazione all’immane tragedia che li ha colpiti. Venticinque anni, Ruben ha associato la sua passione per il rugby a quella per il football americano, condividendo con i Vipers un capitolo importante della nostra storia sportiva. A lui va il nostro commosso ricordo, e alla sua famiglia l’abbraccio di tutta la Società, con dirigenti, atleti, tecnici e tifosi'.Ph. credits: Inna Berezenskaya