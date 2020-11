Tunisino tenta di rubare una bici e prende a pugni proprietario

La Polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 35 anni per tentata rapina impropria. Intorno alle 20 di ieri, la Squadra Volante è intervenuta in via Bacchini dove era stata segnalata un’aggressione all’interno dell’area cortiliva di un palazzo. Gli agenti, dopo aver scavalcato il cancello condominiale, hanno prontamente bloccato il tunisino che stava colpendo con violenza al viso e al tronco un uomo di nazionalità indiana.

Il 35enne, mentre tentava di rubare una bicicletta assicurata ad una rastrelliera, era stato sorpreso dal proprietario che aveva cercato di bloccarlo scatenando la violenta reazione del ladro. Il tunisino aveva già spezzato la catena, utilizzando a mo’ di leva un cavalletto di bicicletta, e si stava allontanando quando è stato intercettato dal proprietario.

Accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali e di Polizia per furto, danneggiamento ed in materia di stupefacenti. Il malvivente, clandestino e senza fissa dimora, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo. La vittima è stata refertata con prognosi di 7 giorni per contusioni multiple causate dai colpi ricevuti.