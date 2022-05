Volantinaggio alla Sacca: arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Ha aggredito un operatore della Polizia locale scagliandogli contro con violenza la cartella che aveva in mano; per questo motivo è stato fermato e arrestato. L’agente ferito al volto è stato refertato al Pronto soccorso insieme al collega anch’egli malmenato: per i due la prognosi è rispettivamente di sette e tre giorni.Come dato conto da La Pressa , è accaduto questa mattina verso le 8 in via Anderlini, nei pressi di una scuola primaria, dove l’uomo in questione, un modenese residente in zona stava affiggendo volantini ai pali della pubblica illuminazione e ai cassonetti dei rifiuti.'In concomitanza con l’ingresso dei bambini a scuola, c’era sul posto una pattuglia della Polizia locale; uno dei due operatori presenti, notandolo, si è quindi avvicinato a quell’uomo chiedendo le generalità - spiega in una nota il Comune -.