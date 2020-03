A Bastiglia primo decesso per coronavirus. Sindaco: 'Immenso dolore'

'È con immenso dolore che devo informarvi del primo decesso nel Comune di Bastiglia a causa del coronavirus. Alla famiglia mando le mie più sincere condoglianze e un grande abbraccio, nel momento più duro della loro vita. Duro perché le regole ci tengono lontani, proprio quando avremmo più bisogno di stringerci'. Così il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri sui social comunica la drammatica notizia del primo bastigliese deceduto a causa del virus. Si tratta della terza persona in ordine di tempo che si era ammalata. Notizie positive sullo stato di salute dei primi due contagiati.La notizia del decesso - che non rientra ancora in quelli di cui l'Ausl dà conto ogni giorno - arriva dopo quella degli altri due casi registrati oggi in Comune.