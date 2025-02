Pavullo, bagni e uscite di sicurezza inaccessibili e niente gite: sciopero alle Cavazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sciopero di 2 giorni alle scuole superiori Cavazzi di Pavullo mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio. E' la scelta presa dai rappresentanti d'istituto a fronte delle criticità emerse in questi mesi a scuola che vanno di bagni alle uscite di sicurezza, e che gli studenti hanno deciso di denunciare in un video sui social che ha raggiunto quasi 5 mila visualizzazioni e centinaia di like. 'Usiamo i social per comunicare fra noi studenti, ma anche per raggiungere genitori e personale docente. Ci siamo impegnati per portare all'attenzione della dirigenza della nostra scuola le varie criticità, e quindi a fronte delle non risposte che ci sono arrivate dal consiglio d'istituto abbiamo deciso di procedere con lo sciopero generale di 2 giorni la prossima settimana', spiega Niccolò Bartolacelli, rappresentante d'istituto dell'IIS Cavazzi.

Fra le problematiche che denunciano gli studenti spicca l'assenza da dicembre 2024 del direttore amministrativo, la cui mancanza 'blocca e non autorizza i pagamenti come per esempio le gite scolastiche' o autorizzare altre spese. 'Non possiamo fare delle gite, e dal punto di vista della programmazione didattica anche i professori non riescono ad organizzare e programmare simulazioni d'esame perché non c'è ad oggi un calendario gite, ma ormai siamo a un punto dell'anno che organizzare le gite ormai è difficile. Altro punto caldo sono le uscite di sicurezza dentro le aule. Alcune aule sono ospitate dentro dei container per sopperire ad alcune aule in ristrutturazione, e diverse classi poi hanno le uscite bloccate e nel caso di emergenza è una problematica di sicurezza non da poco. Poi i bagni nella nostra scuola sono pochi, non tutti accessibili. La Provincia di Modena a fronte di tutto questo ha fatto ad oggi solo sopralluoghi senza prendere in mano la situazione. Il nostro sciopero non contro la scuola o contro i prof, non è un attacco: noi portiamo alla luce una situazione di disagio fra gli studenti, e sono tanti i nostri prof a farsi carico direttamente dei costi per farci fare delle attività scolastiche', conclude Bartolacelli.