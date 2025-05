Carpi, sospetto caso di Dengue: disinfestazione in via don Minzoni nell'area delle scuole

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Dalle 5 di lunedì 5 maggio è prevista a Carpi una attività di disinfestazione preventiva nelle aree di via don Minzoni nei pressi delle scuole e viale Peruzzi per un sospetto caso di Dengue.

'In via precauzionale, come previsto dal Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi, a partire dalle 5 di lunedì verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione in due aree circoscritte del territorio comunale - fa sapere il Comune -. La decisione è stata assunta a seguito della segnalazione da parte dell’Ausl di un caso sospetto di Dengue, attualmente in fase di accertamento.

L’intervento si svolgerà in un raggio limitato attorno a due punti di residenza e frequenza del cittadino coinvolto. Si tratta di una misura preventiva volta a ridurre ulteriormente ogni possibile rischio, pur trattandosi di un periodo dell’anno in cui la presenza di zanzare è già ridotta. Le operazioni saranno eseguite nel pieno rispetto dei protocolli regionali, garantendo la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Le persone residenti nelle aree interessate saranno informate direttamente già a partire da questo pomeriggio, con volantinaggio dalle 17. Nel caso i risultati delle analisi al paziente diano esito negativo, le operazioni di disinfestazione saranno annullate'.