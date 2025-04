Caserma carabinieri di Castelfranco, la scommessa win win del sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





A volte forse si perde in sterili dibattiti sulla schwa e della ricerca della 'gentilezza' a tutti i costi, ma al sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano non si può rimproverare l'assenza di acume politico. La vicenda dell'elevazione in Compagnia dell'attuale Tenenza dei carabinieri di Castelfranco Emilia, ne è la dimostrazione. Gargano davanti alla solita litania del centrodestra (a volte fondata) sulla mancanza di attenzione da parte del Pd sul tema sicurezza, ha messo in campo una proposta concreta: 4,5 milioni di euro già pronti dal Comune per la realizzazione di una nuova Caserma dei carabinieri, una disponibilità economica accompagnata a una richiesta semplice semplice: elevare la Tenenza a Compagnia per avere più uomini, più strumenti e più mezzi per la repressione dei reati.

Per rispondere alla emergenza sicurezza, alla immigrazione incontrollata e - se servisse - alla pioggia di rane e invasione di cavallette... Insomma tutto quello che il centrodestra chiede dalla notte dei tempi.E il Governo come ha reagito? In un primo momento sembrava la proposta potesse andare in porto, ma il 28 febbraio scorso, nel corso di una seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, è emerso un parere negativo da parte del Comando provinciale dell’Arma, in controtendenza rispetto a quanto precedentemente espresso anche da autorità ministeriali.

Difficile pensare che non c'entri nulla in questo stop, il fatto che Gargano sia un sindaco Pd e che al Governo vi sia il centrodestra, ma al di là della genesi del no e di complottisti retropensieri, il primo cittadino di Castelfranco ha alzato l'asticella, scrivendo direttamente al Capo dello Stato A fronte di questa insistenza Lega e Fdi hanno buttato la palla in tribuna, puntando sul tema della polizia locale che poco ha a che vedere con una situazione puntale relativa alla Caserma e il sindaco ha avuto gioco facile a parlare di 'bla bla'. Si perchè sta proprio qui la strategia politica vincente di Gargano: se il Governo dovesse acconsentire alla proposta sarebbe un successo di tutti, sindaco compreso, se dovesse negarla - anche a fronte della disponibilità economica del Comune - il sindaco potrebbe comunque portare a casa il successo di averci provato e di avere ottenuto un no, al momento difficile da comprendere, da parte dell'Esecutivo nazionale. Insomma, comunque vada Gargano vince e il centrodestra rincorre.