Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Va a funghi e si perde nei boschi: 74enne trovato in serata

Va a funghi e si perde nei boschi: 74enne trovato in serata

Allarme della famiglia nel momento in cui in serata l'uomo non era tornato a casa. Individuato dai Carabinieri in località Montespecchio

1 minuto di lettura

La chiamata al numero unico di emergenza 112, era arrivata ieri pomeriggio. La segnalazione della scomparsa di un uomo di 74 anni, residente nel territorio modenese, che nella mattinata si era recato nei boschi dell’Appennino per cercare funghi senza fare ritorno a casa.
A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo e per l’ultimo contatto risalente alla mattinata nella zona di Pavullo nel Frignano.
Immediatamente la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha attivato le ricerche, coordinate sul territorio dai Carabinieri della Tenenza di Vignola, con il coinvolgimento dei presidi dell’Arma dell’area montana di Pavullo.
Le attività hanno consentito, nel corso della serata, di rintracciare l’escursionista nel comune di Montese, in località Montespecchio, dove è stato individuato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Montese.
Sul posto sono intervenuti anche personale sanitario del 118 e operatori del Soccorso Alpino, attivati per consentire il recupero dell’uomo in condizioni di sicurezza.
L’episodio si è concluso positivamente grazie alla tempestiva attivazione dei soccorsi ed al coordinamento tra Carabinieri e strutture di emergenza, che hanno permesso di individuare rapidamente la persona dispersa.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Prostituzione di strada: raffica di multe a lucciole e clienti

Prostituzione di strada: raffica di multe a lucciole e clienti

In casa un market di droga: arresti domiciliari per un 30enne

In casa un market di droga: arresti domiciliari per un 30enne

Droga e coltelli: due denunce e un invio al CPR nella serata di controlli dei Carabinieri

Droga e coltelli: due denunce e un invio al CPR nella serata di controlli dei Carabinieri

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Formigine, violenza sessuale aggravata su minorenne: 39enne condannato a 6 anni di carcere

Formigine, violenza sessuale aggravata su minorenne: 39enne condannato a 6 anni di carcere

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Articoli Recenti Spaccata mimimarket di Corlo: non è stata colpita solo una vetrina, ma un’idea di paese

Spaccata mimimarket di Corlo: non è stata colpita solo una vetrina, ma un’idea di paese

Spaccata nella notte al minimarket di Corlo

Spaccata nella notte al minimarket di Corlo

Strage di Monchio, sono passati 82 anni: per non dimenticare l'orrore nazifascista

Strage di Monchio, sono passati 82 anni: per non dimenticare l'orrore nazifascista

Vignola, intitolata una via a Paolo Giaccone alla presenza di Pietro Grasso

Vignola, intitolata una via a Paolo Giaccone alla presenza di Pietro Grasso