Prostituzione di strada: raffica di multe a lucciole e clienti

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena e il personale della Polizia Locale hanno dato esecuzione a un mirato servizio coordinato di controllo del territorio, focalizzando l'azione sulla prevenzione e repressione dei fenomeni legati allo sfruttamento della prostituzione.



L'intervento, che ha interessato le arterie vitali della periferia cittadina come il comparto di via Emilia Ovest, nei pressi della zona Bruciata, e viale Finzi, ha portato ad intercettare e ad identificare 10 donne di origine straniera, quasi tutte di origini rumene, intente a stazionare a bordo strada Gli accertamenti hanno portato all'emissione di sanzioni amministrative per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento alle norme che tutelano la pubblica decenza e la fluidità del traffico.



In particolare, un uomo è stato sanzionato per 160 euro poiché, ai sensi dell’art. 53 del Regolarmente di Polizia Urbana: “è vietato creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce. È altresì vietato ogni comportamento finalizzato all’esercizio della prostituzione su strada che limiti la libera e sicura fruizione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze”.

Il presidio del territorio rimarrà costante anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di assicurare il rispetto della legalità e la serenità dei residenti.

