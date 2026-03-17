Vignola, intitolata una via a Paolo Giaccone alla presenza di Pietro Grasso

'Un eccezionale professionista, capace di resistere alle minacce mafiose, con cui ho avuto occasione di lavorare più volte': con queste parole l’ex procuratore antimafia Pietro Grasso, già presidente del Senato, ha ricordato, nel pomeriggio di martedì 17 marzo, a Vignola, la figura del medico Paolo Giaccone, professore di Medicina Legale dell'Università di Palermo, ucciso dalla mafia nel 1982 per non aver voluto 'aggiustare' gli esiti di una perizia balistica decisiva per individuare i responsabili della cosiddetta 'strage di Natale' di Bagheria, costata la vita a quattro persone. Il Comune di Vignola, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha voluto intitolare una via a Paolo Giaccone. La strada è una laterale di via per Sassuolo, al servizio del Polo sanitario che è in costruzione e delle imprese che si sono già insediate, e si trova nella stessa zona della via dedicata ai giudici Falcone e Borsellino.
I partecipanti alla cerimonia si sono dapprima riuniti nella vicina sala Montinaro, presso il Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli. La sala conferenze, nel 2023, era stata intitolata ad Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Falcone, alla presenza della vedova Tina Montinaro.