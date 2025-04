Castelfranco, Gargano contro il centrodestra: 'Campioni di bla bla'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha compiuto un investimento costante sul tema della sicurezza urbana, intervenendo su più fronti: dal personale di Polizia Locale alle dotazioni tecnologiche, dalla formazione del personale agli spazi. Siamo passati da una ventina di agenti agli attuali 27, un incremento che testimonia attenzione e continuità amministrativa, e che colloca il nostro comando tra i più completi per dotazioni e qualità della regione. Ne è prova, ad esempio, il gabinetto di fotosegnalamento, una dotazione di cui pochissimi comandi locali possono oggi vantarsi. A breve, proprio grazie al lavoro di questi anni, il Comando di Polizia Locale sarà potenziato con l’arrivo di un’unità cinofila: ulteriore conferma di un percorso di rafforzamento continuo e concreto'. Così il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano replica alle critiche del centrodestra e di Fdi sul tema della tenenza.

Dal 2016, ricorda il primo cittadino, 'l’Amministrazione ha messo anche a disposizione un appartamento per i Carabinieri, rispondendo in maniera concreta alla cronica carenza di spazi presso l’attuale Caserma - non sarebbero infatti bastati gli spazi dopo l’elevazione della Stazione a Tenenza. Allo stesso modo non sarebbe possibile un arrivo di ulteriore personale oggi per lo stesso motivo: per la carenza di spazi. E dunque l’unica soluzione è una nuova caserma. Noi la nostra parte la stiamo facendo: 4.5 milioni di euro sono pronti ad essere messi a disposizione per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri, moderna e adeguata alle esigenze attuali. Una proposta seria accompagnata da un’unica richiesta: che lo Stato, attraverso l’Arma, garantisca un incremento effettivo di personale e mezzi, oltre al saldare, come accade ovunque, le spese di affitto'.

Però, sottolinea Gargano, 'è bene ricordare – e sottolinearlo con chiarezza – che la Polizia Locale è una polizia amministrativa, non una forza dell’ordine. La sicurezza pubblica è competenza dello Stato, e dunque delle forze dell’ordine statali: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza. L’amministrazione locale, come previsto dalla normativa vigente, partecipa al sistema di sicurezza urbana, ma non ne è titolare'.

Dunque, conclude Gargano, 'tutto questo è sotto gli occhi di ciascun cittadino. È il frutto di 11 anni di lavoro costante sul tema della sicurezza sviluppando virtuosamente politiche di sicurezza integrate e partecipate prese come riferimento anche da altri Comuni. Basti pensare a Madrid: lì hanno espresso grande entusiasmo per il nostro progetto di Controllo del Vicinato. Per questo, respingo categoricamente la narrazione proposta da forze politiche che quando si tratta di lavorare seriamente per la comunità si fanno di nebbia, spostando fantomatiche responsabilità sul sindaco e sulla Polizia locale attraverso straordinari “blablaismi” di cui sono dei reali campioni'.