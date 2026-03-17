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In casa un market di droga: arresti domiciliari per un 30enne

In casa un market di droga: arresti domiciliari per un 30enne

Un trentenne residente in città già noto alle forze dell'ordine e individuato nel parcheggio del Grandemilia e seguito fino a casa dai carabinieri

1 minuto di lettura

I carabinieri della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentenne residente in città, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L'operazione prende il via presso il parcheggio del centro commerciale 'Grandemilia' ove i carabinieri, impegnati in un servizio di osservazione, hanno notato l'uomo in atteggiamento particolarmente sospetto, inducendoli ad un approfondimento immediato.
Il controllo, esteso con rapidità dal veicolo fino all'abitazione dell’interessato, ha rivelato un vero e proprio deposito di sostanze illecite: i carabinieri hanno rinvenuto infatti 195 grammi di hashish, una dose di cocaina e 16 grammi di ecstasy, quest'ultima già meticolosamente suddivisa in 35 pasticche pronte per la distribuzione.
Insieme allo stupefacente, i militari hanno sequestrato vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 2.000 euro circa, ritenuta il provento della lucrosa attività di spaccio.
Al termine dell'udienza di convalida, il Gip del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Foto (archivio): contante e droga sequestrati dai Carabinieri in una operazione non collegata ai fatti in oggetto

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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