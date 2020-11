Castelfranco, albanese picchia compagna incinta: arrestato

Ieri sera, verso le 19:45, i carabinieri di Castelfranco Emilia sono intervenuti in un’abitazione del paese, dove era in corso una lite familiare. I militari hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un ventunenne Albanese, operaio residente a Castelfranco e già conosciuto alle forze di polizia, il quale, nel corso di lite scaturita per futili motivi, si era scagliato contro la compagna coetanea albanese, peraltro in stato di gravidanza, colpendola con calci e schiaffi. Nel corso dell’aggressione, la donna aveva riportato lesioni per alcuni giorni di prognosi essendo ricorsa alle cure in ospedale a Modena. I carabinieri hanno immediatamente attivato la procedura prevista dal codice rosso. L’uomo arrestato si trova in carcere.