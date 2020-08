Finale Emilia, dopo dimissioni della Paganelli Palazzi nomina Malaguti

Svolta a Finale Emilia all'interno della giunta comunale. Dopo le dimissioni di Fernanda Paganelli il sindaco Sandro Palazzi ha deciso di nominare l'avvocato Monica Malaguti, 50 anni, due figli. Monica Malaguti tra il 1997 e il 2011 ha svolto tre mandati da consigliere comunale nelle fila di minoranza; in particolare nel 1997 fu il primo candidato sindaco che costrinse la sinistra al ballottaggio in un comune della provincia di Modena.

A lei sono state affidate le deleghe ai servizi demografici e cimiteriali, alle pari opportunità e quella delicata alla gestione del personale. Il primo cittadino ha approfittato della circostanza per un riallineamento di alcune deleghe affidando a Beatrice Ferrarini, che già si occupa di edilizia privata, anche la delega dell'urbanistica e trattenendo per se la delega alla Polizia Municipale.



La situazione a Finale resta comunque incandescente. Ricordiamo che Forza Italia pochi giorni fa ha attaccato frontalmente il sindaco di centrodestra e la Lega.

'Da un anno stiamo provando a spiegare che la situazione a Finale doveva essere gestita diversamente e che le lamentele di Fernanda Paganelli non erano un capriccio ma un lecito dubbio sull'operato amministrativo di un responsabile di servizio che, pur avendo il ruolo strategico della ricostruzione, è arrivato ad avere ben tre incarichi contemporaneamente con il benestare della Lega. Una follia per un comune terremotato' - avevano scritto Piergiulio Giacobazzi, Antonio Platis e il senatore Enrico Aimi.