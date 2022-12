Finale, Olao Guerra lascia il gruppo della Pincelli

'Sostenere che ci staremmo appiattendo sulle posizioni del centrodestra vuol dire che il consigliere Guerra non ha capito nulla del ruolo che ci siamo dati'

'La notizia dell’uscita del consigliere Olao Guerra dal Gruppo consiliare “Ricominciamo Daccapo” non è stata un fulmine a ciel sereno. Già da tempo all’interno del gruppo si era evidenziata la sua intenzione di condurre una politica, che definisce di moderazione, non condivisa dagli altri aderenti. Una iniziativa solitaria'. A parlare è la consigliera finalese ed ex candidato sindaco Benedetta Pincelli (nella foto).



'Ricominciamo Daccapo nasce come Lista Civica che vuole dare significato e voce a tutti quanti non si riconoscono nelle, ormai vecchie ed anacronistiche, divisioni per schieramenti storici. Questo pensiamo valga sicuramente nelle amministrazioni locali, dove gli interessi dei cittadini sono ben oltre gli scontri di partito e, non significa non prendere posizioni chiare, definite, anche scomode, al contrario - afferma Pincelli -. A Finale Emilia più che mai c’è un grande bisogno di cambiamento, per risollevare il paese. Pensiamo che la situazione di Finale sia ugualmente responsabilità delle amministrazioni di centrosinistra così come quella ultima di centrodestra. Sostenere che ci staremmo appiattendo sulle posizioni del centrodestra finalese vuol solo dire che il consigliere Guerra non ha capito nulla del ruolo che ci siamo dati, del ruolo di una Lista Civica, pur avendone fatto parte fin dall’inizio ed aver condiviso ogni sua scelta. Auguriamo all’amico Olao buona fortuna nella sua futura iniziativa politica “di moderazione” in cui non crediamo'.





