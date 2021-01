Focolaio Covid tra Polizia Locale Terre di Castelli

“In queste ultime ore si è avuto conferma di un focolaio di Covid tra il personale della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli. Stiamo parlando di poco più di una decina di persone, tra contagiati accertati e casi sospetti posti in quarantena, su un organico totale di 63 persone. Il comandante della Polizia Locale conferma che il controllo del territorio e i presidi saranno comunque garantiti. La sede rimarrà aperta e la centrale risponde alle richieste dei cittadini. E’ stata decisa solo una riduzione dell’orario di apertura al pubblico dello sportello del Comando di Vignola, che rimarrà chiuso lunedì e sabato prossimi. Come Unione Terre di Castelli seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione, della quale abbiamo anche provveduto ad informare il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl modenese' Lo ha comunicato questa sera l'Assessore alla sicurezza dell'Unione Terre di Castelli Emilia Muratori, sindaco di Vignola

